Pour les commandes, Sennheiser opte pour une zone tactile placée sur le dos de chaque tige. Trois actions sont prises en compte : appui simple (lecture/pause), double appui (piste suivante pour l’écouteur droit, précédente pour l’écouteur gauche), appui long (augmentation de volume pour l’écouteur droit, diminution pour l’écouteur gauche). On ne retrouve pas d’appel à un assistant vocal, ni de capteurs de port. Intuitives, ces commandes sont globalement efficaces, mais manquent un peu de réactivité. Nous préférons, pour un tel format, le principe de pincements des tiges d’Apple et des récents Samsung.