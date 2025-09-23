Avant tout annoncés comme "lifestyle" et pas audiophiles, les Sennheiser Accentum Open s’attaquent à la très piégeuse architecture ouverte, façon Airpods 4. Pas d’embouts, et par conséquent un port moins intrusif, mais également une absence d’isolation et de fonctions avancées. La promesse est simple, distiller une bonne qualité sonore à un tarif contenu.
La formule est pour le moins minimaliste, puisqu’outre l’ANC, Sennheiser fait l’impasse sur une compatibilité avec l’application Sennheiser Control. Des true wireless clés en main, sans fioriture. Un bon produit malgré tout ?
- Son agréable et polyvalent
- Confortables
- Kit mains-libre utilisable en milieu bruyant
- Autonomie totale
- Léger manque d'extension dans les basses
- Contrôles peu réactifs, aucune personnalisation
- Pas pensés pour les petits creux d'oreille
Simple, basique, et presque pour tous
Sans être spécialement inspiré, le design des Sennheiser Accentum Open est à la fois universel mais pas impersonnel, simple mais appuyé par quelques détails visuels. Nous sommes loin du (léger) degré de sophistication des Samsung Galaxy Buds3 et Apple Airpods 4, mais les fondamentaux sont là : tige pas trop épaisse ni trop longue, partie acoustique qui n’est pas démesurée, revêtement mat non salissant, et une belle légèreté (4,35 g par écouteur).
Surtout, les Accentum Open sont agréables en main, laissant une bonne impression de robustesse. La surface légèrement accrocheuse va de pair avec une certification IPX4, certes dans la moyenne actuelle, mais déjà synonyme d’usage sportif.
Concernant le confort, il faut idéalement s’inscrire dans les canons morphologiques (occidentaux). Avec un creux d’oreille suffisamment large, la tenue est excellente et les écouteurs ne sont pas dérangeants, même sur de longues sessions, sans jamais se faire totalement oublier. À l’inverse, les morphologies plus petites risquent de se sentir à l’étroit, et de trouver ces écouteurs peu stables.
Le boitier est quant à lui à l’image des écouteurs, dépouillé de tout artifice, mais compact et léger (51,77 x 50,18 x 25,36 mm et 29,3 g). Sans surprise, cet accessoire n’intègre pas de charge par induction, ni ne présente d’indice de résistance IP.
Une expérience clés en mains, sans plus
Le désir de simplicité de Sennheiser va loin, puisque le constructeur n’offre pas de compatibilité avec l’application Sennheiser Smart Control. L’idée est somme toute logique, puisque les Accentum Open ne disposent pas de fonctions avancées type ANC ou retour sonore. Les commandes n’ont, par incidence, pas besoin d’être modifiées. Nous aurions apprécié avoir sous la main un égaliseur personnalisable, mais de nombreuses applications peuvent pallier ce manque, voire plus (comme Wavelet). Il faut en revanche espérer qu’aucun problème de stabilité de connexion ne touche ce modèle, puisqu’aucune mise à jour du micrologiciel n’est envisageable.
Pour les commandes, Sennheiser opte pour une zone tactile placée sur le dos de chaque tige. Trois actions sont prises en compte : appui simple (lecture/pause), double appui (piste suivante pour l’écouteur droit, précédente pour l’écouteur gauche), appui long (augmentation de volume pour l’écouteur droit, diminution pour l’écouteur gauche). On ne retrouve pas d’appel à un assistant vocal, ni de capteurs de port. Intuitives, ces commandes sont globalement efficaces, mais manquent un peu de réactivité. Nous préférons, pour un tel format, le principe de pincements des tiges d’Apple et des récents Samsung.
Dans la même veine, la connectivité n’a rien d’impressionnant, mais se permet d’être suffisante. Malheureusement pas LE Audio, les Sennheiser Accentum Open bénéficient d’une prise en charge du multipoint, et se révèlent particulièrement stables, avec une excellente portée. La prise en charge des codecs se limite évidemment au duo SBC/AAC, la famille AptX ainsi que le LDAC auraient été superflus ici.
Kit mains-libres : pas fabuleux, mais toujours fonctionnel
Nous n’attendions pas grand-chose des Sennheiser Accentum Open sur la performance des microphones. Le fait est que la captation, même en milieu calme, ne brille pas par sa qualité. La voix est plutôt étouffée, agrémentée de petits artefacts, et pas spécialement immunisée contre les sons sifflants. Néanmoins, elle reste compréhensible.
Surtout, si une petite dégradation supplémentaire apparaît en milieu bruyant, les écouteurs sont utilisables en tant que kit main-libres dans la majorité des situations. Sans être un luxe, une telle caractéristique est loin d’être une généralité dans cette gamme de prix.
Une autonomie dans la moyenne (haute)
Annoncée à 6 h en simple charge, et jusqu’à 28 h avec le boitier, l’autonomie des Sennheiser Accentum Open est dans la moyenne des écouteurs ouverts, devant les Airpods 4 (en mode ANC off), et proche des Samsung Galaxy Buds3 et Marshall Minor IV en simple charge.
En pratique, nous avons mesuré environ 6 h 30, ce qui n’est pas stratosphérique mais déjà assez élevé. Dans un environnement bruyant, cette performance peut légèrement baisser (en montant le volume). Le boîtier procure quant à lui à peu près 3 charges et demie, ce qui permet à l’ensemble de tutoyer les 30 h. Pas un record, mais une performance dans la moyenne haute.
Qualité sonore : des limitations, mais une bonne performance
Nous n’attendons pas des Sennheiser Accentum Open une performance à la hauteur des Airpods 4 ou des Galaxy Buds3, et ce duo conserve effectivement un ascendant, notamment dans les très basses fréquences. Néanmoins, les Sennheiser se défendent bien, et se classent clairement parmi les écouteurs ouverts les plus convaincants de cette gamme de prix (moins de 100 euros), à la fois par une gestion assez intelligente de la signature, et par la qualité technique du transducteur maison de 11 mm.
Si la position/orientation des écouteurs dans l’oreille, ainsi que la morphologie du porteur, peuvent faire sensiblement varier la signature sonore, les Sennheiser Accentum Open sont globalement agréables à l’écoute, car jamais être vraiment agressifs, même en poussant le volume. Le bas du spectre, légèrement accentué mais suffisamment linéaire, parvient à être assez nuancé, voire percutant. Nous aurions seulement aimé une extension plus importante. Loin d’être anémique, la réponse dans les basses décroît en dessous des 60 Hz, et devient vraiment faible sous les 40 Hz. Les écouteurs manquent donc encore un peu de corps, d’assise.
Plus simples à reproduire, les médiums bénéficient d’un équilibre exemplaire (là encore dépendant de plusieurs facteurs), seulement perturbé par quelques oscillations dans les haut-médiums, d’où une légère mise en avant des voix. Les aigus sont quant à eux plus accidentés, mais pas fatigants ni artificiels à l’oreille. Un petit creux apparaît à l’écoute, creux qui fait légèrement perdre en précision tout en adoucissant le rendu, suivi par un peu scintillance, signe d’une accentuation au-delà des 8 kHz. De fait, les Sennheiser ont donc beaucoup de points communs avec les Airpods Pro 4 dans les médiums et les aigus.
D’un point de vue plus général, les écouteurs procurent un son légèrement rond avec une pointe de brillance, le tout porté par un bon niveau de détails et une scène sonore qui, à défaut d’être démesurée, est déjà très convaincante pour un produit de ce calibre. On ne parlera pas de qualité Hifi, mais les Sennheiser Accentum Open ne sont pas les simples true wireless lifestyle que nous aurions pu craindre.
Sennheiser Accentum Open : l’avis de Clubic
Se concentrant uniquement sur les points indispensables, les Sennheiser Accentum Open réussissent leur pari : des écouteurs clés en main, sans fonctions avancés ni réglages mais sans immense défaut, le tout pour un prix raisonnable.
La qualité sonore est suffisamment travaillée pour un produit ouvert, l’autonomie est nettement suffisante, la qualité de fabrication largement acceptable, et les contrôles perfectibles mais intuitifs. Avec un peu plus de qualité dans le bas du spectre, et quelques optimisations çà et là, nous nous approcherions d’un excellent rapport qualité-prix.
- Son agréable et polyvalent
- Confortables
- Kit mains-libre utilisable en milieu bruyant
- Autonomie totale
- Léger manque d'extension dans les basses
- Contrôles peu réactifs, aucune personnalisation
- Pas pensés pour les petits creux d'oreille
Fiche technique Sennheiser ACCENTUM Open
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Autonomie écouteurs
|6h
|Poids écouteurs
|8.7g
|Type
|Intra-auriculaire
|Réduction de bruit active
|Non
|Haut-parleurs
|Dynamique de 11 mm
|Impédance
|Non applicable (écouteurs BT actifs)
|Réponse en fréquence
|25 Hz à 15 kHz
|Micro
|MEMS, 2 micros par écouteur
|Réponse en fréquence micro
|100 Hz à 10 kHz
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Codecs compatibles
|SBC, AAC
|Distance transmission
|10m
|Application
|Non
|Autonomie écouteurs
|6h
|Temps de charge écouteurs
|1h
|Autonomie boîtier
|28h
|Poids écouteurs
|8.7g
|Poids boîtier
|29.3g
|Dimensions boîtier
|51,77x 50,18 x 25,36 mm
|Indice de protection
|IPX4