Au-delà de ses qualités sonores, le micro mise sur une conception plug-and-play. Il est livré avec un câble de 1,5 mètre, trois bonnettes de rechange, une télécommande pour gérer le volume et activer le mute à la volée, ainsi qu’un adaptateur en Y pour les cartes son PC à entrées séparées. Compatible avec les consoles, ordinateurs et une bon nombre d’appareils mobiles, il repose sur un connecteur jack 3,5 mm à 4 pôles, sans interface dédiée ni logiciel à installer.