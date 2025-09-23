Sennheiser vient de dévoiler un accessoire aussi simple qu’efficace : un microphone détachable, pensé pour enrichir les casques audiophiles de la série HD 500, ou tout autre casque compatible. Son nom de code, le HD 500 BAM, tout simplement.
Dans l’univers du gaming, le micro intégré est devenu une évidence. Pourtant, de nombreux joueurs continuent de privilégier les casques audiophiles pour leur précision, leur scène sonore élargie et leur confort d’écoute… quitte à sacrifier la captation vocale ou à multiplier les périphériques avec un microphone dédié. Avec le HD 500 BAM, Sennheiser propose une alternative à ce compromis.
Quand l'audio haut de gamme rencontre le jeu vidéo
La série HD 500 est réputée pour son rendu sonore neutre et détaillé, très apprécié des amateurs de hi-fi mais aussi de joueurs à la recherche d'une bonne stéréophonie et d’indices audio fins dans les FPS ou jeux compétitifs. Le principal défaut de cette gamme ? L’absence de microphone, obligeant les utilisateurs à se tourner vers des solutions externes (micro USB, modulaire ou sur pied), pas toujours pratiques ou confortables à paramétrer et utiliser.
Le HD 500 BAM répond précisément à ce manque. Il se connecte directement au port de câble des casques compatibles (HD 560S, HD 550, HD 505, etc.) et vient s’y intégrer sans déséquilibrer le port. Doté d’une capsule électret à condensateur de 10 mm, il offre une captation cardioïde, limitant les bruits ambiants (ventilation, fond sonore domestique) pour garantir une transmission vocale claire
Un accessoire simple, mais bien pensé
Au-delà de ses qualités sonores, le micro mise sur une conception plug-and-play. Il est livré avec un câble de 1,5 mètre, trois bonnettes de rechange, une télécommande pour gérer le volume et activer le mute à la volée, ainsi qu’un adaptateur en Y pour les cartes son PC à entrées séparées. Compatible avec les consoles, ordinateurs et une bon nombre d’appareils mobiles, il repose sur un connecteur jack 3,5 mm à 4 pôles, sans interface dédiée ni logiciel à installer.
Proposé à 49,90 €, le HD 500 BAM ne prétend pas concurrencer les micros professionnels ni les solutions haut de gamme dédiées au streaming. Il s’adresse en priorité aux utilisateurs de casques Sennheiser HD 500 qui souhaitent une solution discrète, efficace et cohérente avec l’ADN sonore de leur matériel. Une façon de prolonger l’usage de son casque favori sans céder à la tentation des casques gaming aux profils sonores souvent caricaturaux.
Source : communiqué de presse