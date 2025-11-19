Marque fille de Nothing, CMF ne s’était pas encore risquée au périlleux exercice du casque Bluetooth, c’est chose faite avec le Headphone Pro. Fidèle aux engagements du constructeur, l’appareil se veut moderne et performant, mais surtout assez accessible. De quoi faire trembler les acteurs du milieu de gamme ?
Casque circum-auriculaire au design assez minimaliste, le CMF Headphone Pro n’est pourtant pas un modèle dépouillé. Équipé d’un système de réduction de bruit active, d’une puce Bluetooth 5.4 compatible LDAC et Multipoint, de commandes complètes, et d’une autonomie d’ultra-marathonien (100 h sans ANC), il affiche de très solides arguments.
Une base solide
Sorte de fusion stylistique de plusieurs casques existants ou disparus, le CMF Headphone Pro est passe-partout mais reconnaissable, car mêle assez bien minimalisme et pragmatisme. L’appareil n’est ni beau ni disgracieux, il se veut simplement fonctionnel, le tout sans faire trop de concessions. Petites coques rondes, coussinets circum-auriculaires débordants, trio branches - arceau - repose-tête tubulaire, le Headphone Pro va à l’essentiel.
Cette simplicité va pourtant de pair avec une bonne qualité de fabrication. Pas aussi raffiné que les créations haut de gamme de chez Sony ou Sonos, le CMF n’est pas relégué d’un univers pour ce qui est des matériaux et de l’assemblage. Le plastique est largement majoritaire, mais il s’accompagne de quelques touches de métal, et ne grince pas à l’usage. Le réglage de la hauteur est par exemple assez fluide. En outre, sa sellerie (revêtement des coussinets et bandeau) nous paraît assez robuste. CMF pousse même le vice jusqu’à afficher une certification IPX2 (pluie fine).
Seule petite limite : la structure est ici non pliable. De même, pas de housse rigide, il faut se contenter d’une pochette souple.
Petite coquetterie, ce CMF Headphone Pro est disponible en trois coloris (gris clair, gris foncé, et vert clair), auxquels viennent s’ajouter des coussinets optionnels (vendus à 25 euros la paire), verts clairs et orange.
Bien que pas spécialement lourd (281 g) quoiqu’un peu plus dense qu’un Sony ou un Bose, le CMF Headphone Pro est globalement confortable, mais peut se révéler un peu pénible sur les longues sessions, du fait de son arceau très fin. Celui-ci peut en effet générer une pression localisée sur le sommet de la tête, particulièrement avec les crânes anguleux comme celui de votre serviteur.
L’art du pousse-bouton
Sans tenter de reproduire à l’identique l’ergonomie du Nothing Headphone (1), le CMF Headphone Pro s’appuie lui-aussi sur une philosophie 100 % boutons plutôt atypique. Nous retrouvons ainsi : un bouton on/off/appairage Bluetooth ; un curseur physique permettant de régler l’intensité des basses ou des aigus ; une molette cliquable pour la navigation, le volume, et le mode de réduction de bruit ; un bouton multifonction.
Ce dernier est programmable dans l’application, et peut prendre en charge deux types d’action (appui court et un appui long) parmi une liste de quatre : mode de réduction de bruit (par défaut pour l’appui court), assistant vocal (par défaut pour l’appui long), Audio Spatial, et activation/désactivation du microphone.
En pratique, les commandes s’avèrent à la fois complètes et très intuitives. Rien à dire ou presque, bien que nous puissions pointer du doigt l’absence de capteurs de port.
Puisqu’englobé dans la galaxie Nothing, le CMF Headphone Pro est compatible avec l’application éponyme. Celle-ci confère un vrai plus, puisque permet d’exploiter les réglages sonores et ergonomiques (notamment l’assignation du bouton multifonction), d’activer des fonctions utiles comme le multipoint ou le mode faible latence, mais également de basculer, avec la glissière, entre le réglage d’intensité des basses ou des aigus (il faut choisir entre les deux). S’il manque quelques fonctionnalités avancées par rapport aux produits Nothing récents, comme l’égaliseur paramétrique, ce casque est plus complet que la moyenne des autres références Bluetooth de ce tarif.
Bluetooth Hi-Res, mais pas LE Audio
Certifié Hi-Res, ce qui ne veut pas dire grand-chose en pratique, le CMF Headphone Pro est équipé d’une puce Bluetooth 5.4 moderne, compatible Fast Pair/Swift Pair, multipoint, et LDAC. Il ne manquait plus que le passage à la norme LE Audio pour porter l’estocade, ce sera pour une autre itération (sauf surprise via une mise à jour).
Cela va sans dire, la stabilité de connexion est là, de même que la portée. Côté latence, rien d'exceptionnel, puisque celle-ci est notable sur les contenus vidéo non-compensés. À ce titre, le mode basse-latence n’améliore pas réellement l’ordinaire, du moins pas assez pour passer un cap.
Si le mode Bluetooth est clairement mis en avant, le CMF conserve tout de même une dimension filaire. Celle-ci est exploitée par une entrée jack 3,5 mm, utilisable uniquement lorsque le casque est allumé (pas de mode passif). Malheureusement, le port USB-C n’est exploité que pour la charge.
Isolation très correcte mais microphones médiocres
En 2025, trouver un casque isolant autour des 100 euros n’a rien d’exceptionnel. Des constructeurs comme Edifier, Soundcore, voire Sennheiser (avec son Accentum) ont largement démocratisé l’isolation active. Fort de son expérience avec le Nothing Headphone (1), CMF réussit avec le Headphone Pro à développer un appareil efficace, qui ne rebat pas les cartes pour autant.
Côté isolation active, l’appareil démarre assez fort, et parvient à sabrer les bruits les plus ronronnant (comme les moteurs). Cette bonne performance se poursuit dans les médiums, mais montre clairement quelques limites en passant dans le registre vocal. Ici, l’atténuation passive rattrape rapidement l’atténuation active, cette dernière ne parvenant pas à faire face aux sons imprévisibles. Quant aux plus hautes fréquences, Le Headphone Pro s’en sort assez bien, sans atteindre la maestria des meilleurs produits fermés. Une bonne performance finalement, pour un casque utilisable en toutes circonstances.
À l’inverse, le mode transparence n’est pas spécialement performant, tant il peine à récupérer les hautes fréquences. Sans être catastrophique, il délivre une représentation assez médiocre car très voilée.
La qualité en appel n’est pas plus convaincante, puisque les microphones intégrés captent une voix très étouffée et manquant cruellement de dynamique, parfois même difficile à comprendre en milieu calme. Sans surprise, les choses empirent en environnement bruyant, où la voix parvient généralement à surnager, mais au prix d’une détérioration supplémentaire. Difficilement utilisable à l’extérieur donc.
Vous avez demandé un coureur de fond ?
CMF annonce la couleur, le Headphone Pro est capable de fonctionner pendant 50 h avec ANC, et jusqu’à 100 h sans ANC, cela sous codec AAC. En LDAC, ces chiffres tombent respectivement à 38 h et 70 h. Pas de souci donc pour qui veut opter pour ce codec haut de gamme.
En pratique, CMF respecte bien ses promesses. Nous avons mesuré, en AAC, 48 h avec ANC, et environ 90 h sans ANC. Le casque se place donc au sommet de la hiérarchie, avec quelques rares créations comme le Marshall Monitor III ANC.
Un peu mou, mais très équilibré
Nothing/CMF a compris, avec parfois quelques dérapages (Ear(3) en particulier), qu’il valait mieux se reposer sur un son équilibré que sur une signature exubérante, quitte à mettre en avant les limites de l’architecture acoustique. Cela est totalement vrai avec le CMF Headphone Pro, qui certes n’est pas un monstre de technicité, mais qui parvient à être très agréable à l’écoute. En bonus, la marque laisse tout de même la porte ouverte aux outrances, via son curseur dédié aux basses et aux aigus.
Par défaut, rien de déborde vraiment. Nous ressentons bien une accentuation des basses, mais celle-ci est plutôt contrôlée, ne débordant pratiquement pas sur les voix. Côté médiums, rien à dire, CMF offre un rendu très naturel, à défaut d’être d’une immense richesse.
Enfin, on ressent cette même cohérence dans les aigus, bien que cette gamme soit (comme toujours avec les appareils d’entrée et de milieu de gamme) l’un des talons d’Achille. Quelques légères brillances apparaissent çà et là, mais le CMF Headphone Pro n’est jamais agressif ni chimique. Seule une petite mollesse se fait ressentir, signe d’un creux audible autour des 2 kHz – 4 kHz. Clairement, le casque n’a pas la linéarité des plus grands dans ce registre, d’où un niveau de détails et une dynamique correcte mais pas flamboyante, ainsi qu’une scène sonore assez large mais pas très projetée.
Autre limitation, les très basses fréquences. D’un bon niveau technique pour sa gamme, le transducteur maison est bien réglé dans ce registre mais n’est pas très percutant, ce qui participe à cette légère mollesse. Malgré tout, CMF parvient à tirer son épingle du jeu, puisque son absence d’exagération et sa relative maîtrise lui permettent de parfaitement se placer face à la concurrence directe. Un produit pourtant plus dispendieux comme le Soundcore Space One Pro est bien moins convaincant dans ce registre, car inutilement gonflé.
Pour les adeptes du toujours plus, l’usage du curseur permet d’augmenter sensiblement le niveau de basses ou d’aigus, pour un effet surtout récréatif. Assez peu utilisable avec les aigus, car très rapidement agressifs, il peut être amusant avec les basses, pour apporter un léger regain d’assise (avec beaucoup de parcimonie sur le réglage), ou pour un effet caisson de basses, boostant la gamme 20 Hz – 100 Hz de plus de 10 dB.
CMF Headphone Pro : l’avis de Clubic
Complet, efficace, endurant et abordable, le CMF Headphone Pro est un casque Bluetooth hautement recommandable. Ce modèle au design minimaliste ne révolutionne pas son univers, mais coche presque toutes les cases, et ne vacille que sur quelques points, qualité des appels et mode Transparence en tête.
Porté par l'impressionnante base du Nothing Headphone (1), il applique la même recette, certes dans une optique moins haut de gamme, mais avec de beaux résultats. L’autonomie est stratosphérique, l’ergonomie bien pensée, l’isolation phonique plus que correcte, et la qualité sonore, appuyée par une signature assez équilibrée, convaincante pour sa gamme de prix. À un petit rien du sans-faute donc.
- Son étonnamment équilibré
- Isolation phonique globalement efficace
- Autonomie titanesque
- Connectivité moderne
- Contrôles complets et intuitifs
- Un peu de mollesse
- Mode transparence et kit mains-libres médiocres
- Finir par appuyer au sommet du crâne
Fiche technique Nothing CMF Headphone Pro
|Forme
|Circum-aural
|Poids
|283g
|Sans-Fil
|Oui
|Taille des transducteurs
|40mm
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Version bluetooth
|5.4
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm
|Distance transmission
|10m
|Autonomie
|100h
|Temps de charge
|2h
|Connectique de charge
|USB Type C
|Codecs Bluetooth
|SBC, LDAC, AAC
|High-Res audio
|Oui
|Bande passante (Fréquence Mini)
|20 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|20 kHz
|Réduction de bruit active
|Oui