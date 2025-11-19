Cette simplicité va pourtant de pair avec une bonne qualité de fabrication. Pas aussi raffiné que les créations haut de gamme de chez Sony ou Sonos, le CMF n’est pas relégué d’un univers pour ce qui est des matériaux et de l’assemblage. Le plastique est largement majoritaire, mais il s’accompagne de quelques touches de métal, et ne grince pas à l’usage. Le réglage de la hauteur est par exemple assez fluide. En outre, sa sellerie (revêtement des coussinets et bandeau) nous paraît assez robuste. CMF pousse même le vice jusqu’à afficher une certification IPX2 (pluie fine).