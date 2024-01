Et si vous faisiez de ChatGPT votre assistant par défaut sur smartphone ? Cet ajustement pourrait tout changer

Le chatbot ChatGPT est incontestablement le plus célèbre, l'outil d'OpenAI ayant réussi à s'imposer comme l'un des premiers, et des plus efficaces du marché. Cependant, s'il est un domaine dans lequel l'assistant textuel et vocal est un peu à la traîne à l'heure actuelle, notamment face aux assistants par défaut proposés par Google ou Apple, c'est bel et bien sur smartphone. Cela s'apprête cependant à changer, puisqu'un nouvel élément nous pousse à croire qu'il sera bientôt possible de remplacer Google Assistant par ChatGPT en guise d'assistant par défaut sur Android.