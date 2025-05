Et puis, plus rien. Soudain, l'entreprise présente Dia , un second navigateur boosté à l'IA et semble avoir mis Arc aux oubliettes. Et comme plusieurs aficionados, certains grincent des dents. Dans une lettre adressée à sa communauté, Josh Miller, PDG de The Browser Company, prend la parole pour enfin s'expliquer.

L'homme affirme que malgré un noyau d’utilisateurs fidèles, Arc peinait à séduire le grand public. Cette nouvelle ergonomie n'était pas au goût des habitués de Google Chrome. Il ajoute que les outils phares d’Arc, bien qu’appréciés par certains, n’apportaient pas une valeur immédiate et claire pour la majorité des testeurs. Et cela contraste fortement avec Dia, où des fonctionnalités clés sont rapidement adoptées par une part significative des utilisateurs. Enfin, seule une petite fraction d’utilisateurs exploitait ses options avancées.

Face à ce constat, l’équipe a jugé qu’Arc et Arc Search proposait sans doute des changements trop agressifs pour transformer le marché. À l'inverse, des outils comme ChatGPT ou Perplexity, ont démontré que des usages établis, comme la recherche, pouvaient être remis en question sans pour autant se traduire par une interface révolutionnaire. C'est en partant de ce constat que l'équipe s'est mise à plancher sur Dia.