Microsoft 365 : fin du support d'Internet Explorer 11 au 17 août

Certaines fonctionnalités entreront aussi en mode de maintenance pour permettre une fin de support en douceur. On pense par exemple à l'option permettant d'afficher des contenus dans l'explorateur de fichiers de SharePoint.

« Nous savons que certains clients continuent à utiliser les fonctions Ouvrir avec l'explorateur et Afficher dans l'explorateur de fichiers (accessibles uniquement dans IE11) pour accéder aux bibliothèques de documents », note Microsoft. « Pour éviter toute perturbation, ces clients pourront pour l'instant utiliser ces fonctionnalités lorsqu'ils accèdent à une bibliothèque de documents dans IE11. Ces fonctionnalités restent en mode maintenance et ne sont plus en phase de développement actif. Nous encourageons tous les clients à passer à un navigateur moderne et à la synchronisation OneDrive pour une meilleure expérience utilisateur et un accès plus facile aux fichiers ».

L'abandon d'Internet Explorer 11 a été annoncé dès l'année dernière. En août 2020, Microsoft précisait ainsi sa feuille de route. Elle aura été marquée ces derniers mois par la fin de support d'IE 11 sur Microsoft Teams , puis par l'abandon de Microsoft Edge Legacy en mars dernier. Une mesure qui annonçait une transition complète vers Edge sous Chromium, disponible officiellement depuis janvier 2020.