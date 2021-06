Windows 11, première version libérée d'Internet Explorer depuis... 20 ans

Heureusement, la firme de Redmond a simplifié les choses, et après des années d'une lente agonie, Internet Explorer ne devrait plus être pris en charge par Microsoft à compter de juin 2022. Dans cette logique, l'éditeur a confirmé que le navigateur sera « désactivé » de Windows 11.

C'est précisément sur ce mot que de nombreux observateurs ont tiqué. « Désactivé », comme s'il était en réalité encore présent dans les entrailles du nouveau système d'exploitation ? The Verge précise que les choses sont en réalité plus radicales.

« L'application Internet Explorer 11 ne sera pas disponible sur Windows 11. Microsoft Edge est le navigateur par défaut pour Windows 11 » a précisé un porte-parole de Microsoft à nos confrères avant d'ajouter : « Le moteur MSHTML est présent comme composant de Windows 11 afin d'autoriser le mode IE au sein de Microsoft Edge. »

The Verge souligne que Windows 11 ne disposera donc pas du fameux et antique navigateur : l'utiliser redirigera aussitôt l'usager vers Microsoft Edge et, pour la première fois en plus de 20 ans, Windows 11 sera le premier OS Microsoft à ne pas être livré avec Internet Explorer.