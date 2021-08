Google Meet cessera de fonctionner sur Internet Explorer 11 la semaine prochaine

En effet, à compter du 17 août 2021, le logiciel Google Meet ne prendra plus en charge Internet Explorer 11. L'outil de visioconférence est utilisé en entreprise et il est à noter que cette fin de service ne veut pas dire qu'il ne sera plus mis à jour : Meet ne se lancera tout simplement plus via Internet Explorer 11 à compter du 17 août, la semaine prochaine donc.

Une décision qui n'est toutefois pas une surprise dans la mesure où Google avait annoncé en décembre dernier qu'il interrompait le service sur les apps Workspace à compter du 15 mars 2021. De plus, pour les utilisateurs d'Internet Explorer, il a largement diffusé des bannières pour inciter à la transition vers des navigateurs pris en charge.