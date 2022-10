WhatsApp, Signal : faut-il vraiment avoir peur l'exploit de géolocalisation dont tout le monde parle ?

Gênante pour des applications qui mettent autant en avant leur dimension sécurisée et leur chiffrement, cette découverte reste néanmoins difficile à exploiter efficacement. Plusieurs méthodes permettent par ailleurs de réduire à néant les efforts des pirates. La première est bien évidemment l'utilisation d’un VPN, mais on peut aussi imaginer le déploiement d'un retard aléatoire pour l'envoi de l'accusé de réception sur les applications concernées. Cette parade simple à mettre en œuvre, et d'ores et déjà évoquée par Threema, permettrait de fausser complètement les calculs d'éventuels hackers.

Threema explique par ailleurs que la vulnérabilité découverte est en réalité peu susceptible d'être exploitée avec succès puisque le temps d'envoi des notifications peut déjà être décalé dans le cadre d'une utilisation normale du service, notamment lorsque l'application n'est pas ouverte et que l'envoi se fait en arrière-plan.