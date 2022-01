La France compte désormais une nouvelle licorne, valorisée à près de 2 milliards d'euros

Désormais valorisée à 1,82 milliard d'euros, PayFit entend pousser un peu plus loin ses limites. Toujours animée par le désir de faciliter les missions complexes que sont la gestion de la paie et des ressources humaines, l'entreprise française a des ambitions. La société emploie déjà 700 personnes, ses « PayFiters » comme elle les appelle, et elle entend en recruter 400 de plus en 2022. Son nombre de clients croissant (plus de 6 000 entreprises venant de ses quatre marchés) la pousse à accélérer le pas. Et la croissance à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires en 2021 ainsi que la dernière levée de fonds ne peuvent que lui donner un peu plus d'élan encore.