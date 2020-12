L'application de paiement mobile Lydia lève plus de 100 millions d'euros pour entrer dans la cour des grands

Malgré la pandémie de COVID-19, la société Lydia a connu une année record en 2020, et ce, tant en termes de volume de transactions, que par le nombre de nouveaux utilisateurs. Une croissance portée par des services de compte courant, de carte de paiement « intelligente » et de crédit instantané.

Pour les créateurs de Lydia, il s'agit là d'un signe d'une demande de plus en plus forte de la part de la génération mobile pour des services financiers à la fois innovants, clairs et rapides. Lydia revendique aujourd'hui plus de 4 millions de clients en France, et un nombre de transactions qui a doublé par rapport à l'année dernière.