L'application française Yubo, créée pour élargir votre cercle d'amis, lève 40 millions d'euros

Soulignons que les profils de personnes mineures et majeures sont distinguées dans l'application. Ainsi on ne peut pas « swiper » des adultes si l'on est adolescent et inversement.

Malgré cette précaution, Yubo a écopé d'une mauvaise réputation d'application de rencontre amoureuse et fait l'objet de critiques (échange de contenu à caractère pornographique, misogynie, etc.). Pour se défendre, les responsables de l'application continuent de souligner « la mise en place de fonctionnalités innovantes telles que la vérification de l'âge et la modération en temps réel ».