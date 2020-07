L'application de paiement Lydia se lance dans le crédit à la consommation

Lydia présente ainsi son offre « Petit prêt express » disponible dans le courant de l’été 2020, et dont l’emprunt oscille entre 500 et 3000 euros. Le remboursement est quant à lui étalé sur six à trente-six mois, « avec des frais variables et fixes qui dépendent du montant emprunté », est-il écrit. « Toutes ces informations sont communiquées lors de la souscription du crédit, en toute transparence », insiste Lydia.