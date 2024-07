La start-up française MoonSee vous trouve une baby-sitter sur mesure, mais pas que

MoonSee se démarque par son approche globale du bien-être parental. La start-up française propose une application qui ne se contente pas de mettre en relation parents et baby-sitters. Elle va plus loin en proposant un véritable service sur mesure. D'abord, elle référence des « MoonSitters », des baby-sitters expérimentés et rigoureusement sélectionnés. Ces professionnels de la garde d'enfants doivent justifier d'une expérience significative et partager des valeurs de bienveillance et de pédagogie.

Mais l'originalité de MoonSee ne s'arrête pas là. L'application suggère également aux parents des idées de sorties et d'activités à faire seuls, en couple ou entre amis. Restaurants, expositions, spectacles… De quoi redonner du peps à leur vie sociale sans se prendre la tête.

Le paiement se fait directement sur la plateforme, de manière simple et sécurisée. Fini les tracas de monnaie ou d'appoint ! Cerise sur le gâteau, les sessions de garde sont éligibles au crédit d'impôt, ce qui permet d'alléger la facture et de se faire plaisir sans culpabiliser.

MoonSee veut ainsi encourager les parents à prendre soin d'eux. L'idée ? Des parents épanouis seront plus à même de gérer sereinement leur quotidien avec leurs enfants. Cette approche a déjà séduit de nombreux utilisateurs à Lyon, où l'application a été lancée il y a maintenant 3 mois. MoonSee est disponible sur l'App Store et sur le Google Play Store.