Avance crédit d'impôt : voici comment savoir si vous pouvez en bénéficier

Ce versement sera effectué le 16 janvier, soit lundi prochain, précise le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il concerne les foyers qui ont bénéficié de crédits et de réductions d’impôts en 2022. Concrètement, les principales déductions prises en compte sont celles relatives aux dons, aux cotisations syndicales, à l’emploi d’un salarié à domicile, aux frais de garde d’enfants, aux frais d’hébergement en EHPAD et aux dépenses d’investissement locatif (Pinel, DOM).