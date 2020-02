Cleantech : Bpifrance veut prioriser le financement de projets bas carbone

La nouvelle priorité verte

Un plan de décarbonisation et un agenda climatique

Source : Novethic

Les crédits d'investissement octroyés par la banque à ce type de projets ont enregistré, selon elle, une progression de 30 % en 2019, soit 1,8 milliard d'euros de prêts accordés.La banque des projets éco-responsables ? Faisant suite à la Banque européenne d'investissement (BEI), qui a annoncé en novembre dernier mettre un terme à ses investissements dédiés aux projets liés aux énergies fossiles, Bpifrance, banque publique d'investissement française, promet désormais de concentrer ses efforts vers la transition énergétique et les activités vertes.», a affirmé Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, lors de cette annonce. Il affirme ainsi que les investissements dans des projets dédiés à l'énergie renouvelable, à laou à l'économie circulaire ont progressé de 30 % en 2019, soit 1,8 milliard de prêts accordés. «», souligne-t-il.Bpifrance organisera, le 7 avril prochain, une journée baptisée « Le jour E » destinée à son nouvel agenda climatique et à la décarbonisation de son activité.Lors d'une conférence, Bpifrance devrait détailler son plan d'action pour devenir «». Si le détail de cette journée n'a pas encore été partagé, on imagine que ce sera autant l'occasion de faire un point sur les investissements réalisés dans les projets éco-responsables que d'inciter les entreprises à accélérer leur agenda climatique.Le 30 janvier dernier, Bpifrance a signé un accord (les « Principes de Poséidon ») engageant la banque à réduire son implication dans des projets de transports maritimes au fort impact carbone.