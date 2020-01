L'application de paiement Lydia lève 40 millions d'euros, dont une partie apportée par Tencent

Succès chez les jeunes français

We're proud to announce we've raised €40M Series B funding led by Tencent.

What we've achieved is nothing compared to what we're gonna build!

2020 will be spectacular. We wish you a HNY too. pic.twitter.com/Shu9Fbd8tA — Lydia (@applydia) January 15, 2020

Tencent entre au capital de Lydia

Source : Techcrunch

Lydia porte ainsi son capital à 60 millions d'euros, conservant également le soutien de ses actionnaires historiques Open CNP, Xange et New Alpha.Lancée en 2013 par Cyril Chiche et Antoine Porte, la start-up annonce aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs, contre environ 4 000 comptes particuliers actifs et 400 professionnels lors de sa première année d'activité.C'est surtout du côté de la jeune génération que Lydia réalise des chiffres impressionnants : 25 % des français de 18 à 30 ans utilisent Lydia. L'entreprise, qui emploie 90 personnes, affirme qu'en moyenne, 5 000 nouveaux utilisateurs s'inscrivent chaque jour.La montée en puissance de Lydia s'est accompagnée de nouvelles options. Même si le fer de lance de l'application reste le paiement entre particuliers via mobile, elle permet aussi de gérer ses comptes bancaires, de créer une cagnotte, de programmer des paiements, organiser ses dépenses ou créer une carte virtuelle. Une offre de prêts à la consommation a aussi été lancée en partenariat avec Casino.L'ambition semble claire : faire de Lydia une plateforme mobile versatile de gestion de comptes bancaires. L'entrée au capital de Tencent confirme sans aucun doute l'appétit de la start-up française et, probablement, son désir de mieux s'exporter à l'international.Géant chinois du numérique, l'un des leaders mondiaux du jeux vidéo et propriétaire de l'application , Tencent est aussi un investisseur assidu. Le groupe a en effet investi dans plus de 700 sociétés à travers le monde et pas des moindres : Ubisoft, Reddit, Spotify et Tesla sont en tête de liste. Une centaine des entreprises en faveur desquelles s'est positionné le géant chinois a dépassé le milliard de dollars de valorisation.