Qonto est la plus grosse licorne française, après une levée d'un demi-milliard... mais que fait-elle ?

Avec sa dernière levée de fonds, la troisième plus grosse en France derrière celles de Sorare (580 millions d'euros en septembre 2021) et Mirakl (476 millions d'euros en septembre 2021 également), Qonto a une fois de plus séduit les investisseurs. L'entreprise, qui était d'abord considérée comme une néobanque , s'est depuis affirmé comme un leader européen de la gestion financière des entreprises (TPE, PME, start-up, indépendants et associations), avec des solutions autour du quotidien bancaire et comprenant le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des petites entreprises.