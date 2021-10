Entrée en Bourse d'OVHcloud : une valorisation espérée entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros

Le champion français de l'informatique dans le Cloud (dématérialisé), fondé en 1999 par Octave Klaba, s'est finalement montré un peu moins ambitieux dans ses objectifs. L'introduction en Bourse d'OVHcloud était un temps prévue pour rapporter jusqu'à 400 millions d'euros. L'entreprise visait alors une valorisation de 4 milliards d'euros.

Face aux réussites mitigées des deux autres grands de la tech française à avoir tenté l'aventure cette année, Octave Klaba a finalement revu ses ambitions, et le prix de l'action devrait se situer entre 18,5 et 20 euros pour une valorisation de l'entreprise estimée entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros après l'IPO qui devrait donc débuter le 15 octobre prochain.