WoW Classic : les joueurs américains confrontés à des files d’attente de plus de 8h

Une connexion instable et des files d'attente monstrueuses

Lancé hier aux États-Unis, et depuis partout dans le monde,a demandé aux joueurs de faire preuve de beaucoup de patience pour se laisser essayer.La patience est le prix à payer pour un petit morceau de nostalgie. Les fans de la première heure del'ont appris à leurs dépens hier lors du (re)lancement de « Vanilla ».Un journaliste de Business Insider raconte en long, en large et en travers son expérience pour se connecter au serveur qu'il avait choisi hier. Dès la première tentative de connexion, c'estdes pionniers de World of Warcraft qui s'est affiché.Une tentative de connexion en entraînant une autre, l'auteur de l'article explique avoir patientépour parvenir à se connecter bon gré mal gré au serveur ... pour ne subir que des déconnexions intempestives.Sur les serveurs français , les tumultes ont été moindres. Mais les forums officiels sont encore inondés de messages de joueurs désespérés ne parvenant pas à accéder à leur personnage. «» qu'ils disaient.