World of Warcraft Classic aura finalement droit à des serveurs francophones

Nous pourrons parler français et allemand à Azeroth

Pour célébrer son quinzième anniversaire, la toute première version dereviendra dans une sorte de réadaptation cette année. Les amoureux du jeu de 2006 ne seront pas dépaysés puisque les développeurs ont conservé toutes les mécaniques de gameplay ou encore les modèles des personnages. Fort heureusement, l'expérience de jeu sera tout de même plus fluide qu'à l'époque.Malgré cette bien belle note d'intention pour plaire à ses fans,s'était attiré les foudres d'une partie de la communauté en annonçant quen'aurait droit qu'à des serveurs anglais et russes. Aujourd'hui, le studio revient sur ses déclarations via les forums du titre. Ainsi, nous apprenons quedès le lancement en Europe.Ces serveurs seront prêts pour l'ultime test de résistance qui se tiendra le 25 juillet.sortira officiellement le. Les joueurs qui possèdent un compteactif y auront accès