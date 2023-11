Call of Duty fête ses 20 ans : retour sur une success-story bien huilée

Il n'en aura pas fallu beaucoup plus à Call of Duty pour venir à bout de son principal adversaire : Medal of Honor. L'épisode accueillera de multiples suites les années suivantes, à commencer par Call of Duty 2 en octobre 2005 et Call of Duty 3 : En marche vers Paris (développé cette fois par le studio Treyarch) en novembre 2006.

À la sortie du deuxième opus sur Xbox 360, Activision accompagne le lancement de la nouvelle machine de Microsoft. À cette époque, plus de 70 % des nouveaux possesseurs de Xbox en profitaient également pour acheter le jeu. La licence fait incontestablement vendre des consoles, et elle deviendra l'un des porte-étendards du jeu en ligne avec la sortie de Call of Duty 4 : Modern Warfar, en novembre 2007.