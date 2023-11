Call of Duty Modern Warfare 3 : configurations requises, trailer, préchargement... On vous dit tout !

Notons tout de même que pour simplement découvrir le mode multijoueur du jeu, 79 Go sont suffisants et même seulement 38 Go si CoD HQ est d'ores et déjà installé. De la même manière, pour jouer au duo multi/solo, mais si CoD HQ et Warzone sont déjà installés, seuls 78 Go sont exigés.

Activision et Beenox soulignent au passage que le contenu devenu inutile après avoir bouclé le solo peut être aisément désinstallé pour ne plus accéder qu'au mode multijoueur et à CoD HQ.