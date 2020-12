Call of Duty: Black Ops Cold War est le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2020

Avec ses bons résultats en poche, Activision pourrait se prendre à rêver de battre son propre record, établi il y a de ça dix ans avec la sortie de Call of Duty: Black Ops premier du nom. Le jeu de Treyarch s’était en effet écoulé à 31 millions d’exemplaires, devenant depuis l’opus de Call of Duty le plus vendu de l’histoire de la licence.

Le dernier-né de la saga a pourtant reçu un accueil mitigé de la presse . Sur Metacritic, le jeu culmine à 77/100, là où son prédécesseur émarge à 81/100. Pour Black Ops premier du nom, c’était même 88/100 pour la version PlayStation 3. Mais n’oublions pas que l’aspect cross-gen de Black Ops Cold War fait beaucoup pour dynamiser les ventes. Le catalogue de lancement des nouvelles consoles étant fatalement réduit à quelques titres, les joueurs se ruent massivement sur des licences connues pour faire leurs premières armes.

Ceux-là seront d’ailleurs sans doute ravis d’apprendre que le coup d’envoi de la première saison du mode multijoueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War aura lieu le 16 décembre prochain. Au menu ? Une nouvelle carte, un nouvel opérateur et bien sûr une myriade d’armes également utilisables sur Call of Duty: Warzone.