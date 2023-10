Au fait, pourquoi FIFA 2024 s'appelle FC 24 ?

Cela n'a pas pu vous échapper, EA Sports vient de lancer en boutiques son nouveau jeu de football annuel. Toutefois cette année, pas de FIFA 24, mais un tout nouveau EA Sports FC 24. Après trois décennies, Electronic Arts et la FIFA ont décidé de stopper leur collaboration, la faute à une facture trop salée selon l'éditeur américain.

Pour les joueurs, impossible de retrouver « le nouveau FIFA » en boutiques, mais EA Sports FC 24 constitue bel et bien la suite directe de FIFA 23. On y retrouve de nombreuses licences officielles, les joueurs, les stades, les clubs… Bien sûr, certains clients (on pense notamment aux parents et aux grands-parents à Noël) auront sans doute du mal à identifier le jeu en rayon en tant que « nouveau FIFA », mais les pertes devraient être minimes pour EA.