FIFA 21 : vous n'aurez pas droit à la moindre démo cette année

Le 9 octobre prochain, FIFA 21 sera disponible sur PC, Xbox One et PS4. Celles et ceux qui achèteront le dernier-né de la saga footballistique d'EA pourront également prétendre à une mise à jour gratuite du jeu, sur leurs futures PS5 et/ou Xbox Series X.

Mais contrairement aux années précédentes, EA a cette fois fait le choix de ne pas proposer la moindre démo.