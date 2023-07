Voici le trailer du futur meilleur jeu vidéo de foot du monde (et tout ce que l'on en sait)

Si le titre impressionne beaucoup moins que « FIFA », les joueurs devraient en revanche en avoir pour leur compte avec les nouveautés. EA présente ainsi l'arrivée de la technologie Hypermotion V, qui permet de calquer les mouvements des joueurs à l'écran sur ceux de la réalité. Le studio prend en exemple le magnifique but de Haaland contre Dortmund, capturé à la perfection pour être ensuite intégré dans le jeu, où il est réalisable.

Appliquée à plus d'un millier de joueurs dont les courses ont été captées, cette technologie permet de restituer les mouvements uniques de chacun des acteurs. Ce réalisme sera d'autant plus accru par l'autre technologie dite de « Styles de jeu », destinée non plus à seulement reproduire des mouvements, mais aussi la façon de jouer des grands sportifs. 2024 sera-t-il un grand cru ? Et bénéficiera-t-il aussi du fameux système antitriche d'EA ?