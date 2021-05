Selon Activision, Call of Duty doit être un modèle pour l’ensemble des franchises de la société

À part ces quelques éléments, le modèle à suivre est encore un peu flou mais on imagine que l’éditeur compte accélérer la fréquence et les efforts de développement des jeux. À la manière de ce que l’on a récemment appris avec le renfort de Toys for Bob sur la franchise Call of Duty, ou encore la fusion de Vicarious Visions, qui a oeuvré à Tony Hawk Pro Skater 1+2 et Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, avec Blizzard.

Face à de tels chiffres, les récents ajustements et les ambitions de la société nous font dire que la mise en chantier d’un univers Call of Duty complet, aux nombreuses ramifications, ne devrait plus tarder.