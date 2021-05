Sledgehammer : le studio est bien à l’œuvre sur le prochain Call of Duty, prévu à l’automne

Déjà en charge de Call of Duty: Advanced Warfare et Call of Duty: WWII, Sledgehammer devrait livrer, à l’automne, une nouvelle mouture de la poule aux œufs d’or d’Activision, qui offrira une expérience optimisée pour les nouvelles consoles.

Dans son commentaire sur le sujet, Activision, par la voix de son président Rob Kostich, semble faire référence à un opus qui bénéficiera d’une collaboration avec Call of Duty: Warzone, à l’instar de Black Ops Cold War en son temps. Une intégration à l’écosystème Call of Duty qu’il tentera d’améliorer par la même occasion.