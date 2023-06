Call of Duty : ce nouveau piège pour les tricheurs est vraiment diabolique

Si Modern Warfare II et Warzone 2.0 restent extrêmement populaires, la qualité de ces deux jeux en ligne souffre, presque depuis leur lancement, de la présence et de l'ingéniosité de tricheurs qui parviennent toujours à contourner les règles. Malgré les vagues de bans successives, Activision, qui reste empêtrée dans son rachat difficile, ne semble jamais à même de vraiment régler le problème. Alors, l'entreprise a décidé d'innover, et le marteau de la justice qui s'abat sur les tricheurs est chaque fois un peu plus original.