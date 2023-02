Valve piège 40 000 tricheurs et les bannit grâce à un habile stratagème

Lutter contre la triche dans les jeux compétitifs est essentiel pour les studios qui sont derrière. On sait par exemple qu'Activision a banni plus de 500 000 comptes, et que l'entreprise développe de nombreux outils pour être plus efficace. Cette lutte peut passer par le fait de priver les tricheurs de certaines options en jeu, de les rassembler sur des serveurs dédiés, ou par ces moyens de détecter les logiciels tiers. Quoi qu'il en soit, la lutte se poursuit, et tous les acteurs du secteur sont conscients qu'il s'agit d'un jeu du chat et de la souris sans fin.

« Nous savons que certains individus continueront à développer et à utiliser de nouveaux moyens de triche afin d'obtenir un avantage aux dépends des autres. Comme nous l'avons toujours fait, nous continuerons de détecter et de bloquer ces méthodes à leur apparition, ainsi que de bannir les personnes concernées. »

Pour situer l'importance de Dota 2, sachez que sur les 30 derniers jours, la fréquentation moyenne du jeu était de 395 516 joueurs, avec un pic à plus de 675 000.