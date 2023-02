Ubisoft a enfin décidé de punir les tricheurs de Rainbow Six Siege, voilà comment

C'est un lieu commun au sein de la communauté des joueuses et joueurs FPS : le combo clavier/souris est sur ce genre de jeux nettement supérieur à une manette. Dans une vague tentative d'être compétitifs, des tricheurs sur de tels titres multijoueur comme Overwatch ou, en l'occurrence, Rainbow Six Siege ont donc employé des solutions de triche appelées « input spoofing ».

Parmi les plus connues, nous avons XIM APEX, Cronus Zen, ou encore ReaSnow S1. Ceux-ci permettent ainsi de faire fonctionner clavier et souris sur des versions consoles pour écraser les joueurs à la manette. En plus de cela, ces outils s'accompagnent des joyeusetés habituelles telles qu'une visée assistée, la possibilité de voir à travers les murs et tant d'autres options similaires.

Si d'autres FPS multijoueur pris d'assaut par ces solutions de triche ont rapidement mis en place des contre-mesures, Ubisoft s'y colle assez tardivement sur Rainbow Six Siege avec le système Mousetrap.