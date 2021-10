Ubisoft recommande de quitter vos logiciels avant de lancer l'un de ses jeux... Exit Discord, Skype...

On retrouve ainsi, pêle-mêle, des contrôleurs RGB et optimisateurs de jeu tels que Razer Synapse et SteelSeries Engine , des applications de streaming comme OBS et Xsplit Gamecaster, des logiciels peer-to-peer à l'image d'uTorrent et BitTorrent , le créateur de réseau virtuel Hamachi , le logiciel de virtualisation Vmware , et ceux de gestion des cartes graphiques comme MSI Afterburner et Riva Tuner . Plus encore, les voIP tels que Discord , TeamSpeak et Skype , ou bien la plateforme de création, partage et monétisation de jeux in-app Overwolf sont aussi concernés.