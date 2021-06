Ubisoft : la société fait de son bilan carbone une priorité

Ainsi, Ubisoft a décidé de faire de l’impact environnemental lié à ses activités l’un de ses objectifs majeurs pour l’année à venir. Au travail sur de nombreux chantiers pour redorer son image, l’éditeur veut faire de l’environnement une transformation clé supplémentaire. Selon lui, face aux catastrophes écologiques et l’attention grandissante de nombreuses institutions, la question de la préservation de l’environnement est devenue critique dans l’esprit de la société.

Ubisoft souhaite donc intégrer cette préoccupation environnementale au sein de la vision stratégique et ambitieuse de l’entreprise, et de la rémunération de son P.-D.G. La société ambitionne de devenir neutre en carbone d’ici neuf ans, soit en 2030. De plus, elle souhaite continuer son progrès dans l’utilisation des énergies renouvelables en faisant passer son pourcentage de 73,5 à 100 %, et réduire ses voyages d’affaires d’au moins 20 %.

Soucieuse de faire perdurer ses équipements le plus longtemps possible, Ubisoft veut réussir à étendre la durée de vie de son matériel de deux ans, se munir d’appareils réduisant son empreinte carbone et limiter sa consommation électrique globale. Si elle s’est récemment investie dans la technologie blockchain , la société se dit consciente de l’impact environnemental de celle-ci et réfléchit à un équilibre entre ses ambitions technologiques et son engagement pour l’environnement.