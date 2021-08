Windows 10 : Microsoft va bloquer les applications potentiellement indésirables par défaut

Les applications potentiellement indésirables (Potentially unwanted apps en anglais, ou PUA) ne sont pas des malwares à proprement parler, mais des applications qui ont un comportement indésirable, comme l'affichage de publicités ou l'installation d'autres programmes inutiles. Si elles sont souvent plus agaçantes que totalement malveillantes, elles peuvent tout de même rendre un PC plus lent avec leurs actions, et c'est ce que Microsoft cherche à empêcher.