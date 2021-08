Microsoft a dévoilé les tarifs de son service Windows 365

Que ce soit l'offre Business, pour les structures de moins de 300 employés, ou l'offre Entreprise, pour celles en possédant davantage, Microsoft a dévoilé le 2 août dernier sa nouvelle solution Windows 365, permettant d'accéder au système d'exploitation de la firme de Redmond par le biais d'un simple navigateur web .

Et les tarifs officiels, qui manquaient alors, sont enfin connus. Le principal point d'attention concerne leur caractère évolutif en fonction des caractéristiques souhaitées. La formule la moins chère permet la simulation d'une machine disposant d'un processeur virtuel de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il faudra débourser pour ces performances 18,20 euros/mois et par utilisateur avec Windows Hybrid Benefit, pour l'emploi d'une version Windows 10 Professionnel, ou 21,90 euros/mois et par utilisateur pour toute autre version de Windows.

La formule la plus coûteuse monte à 147,50 euros/mois. Dans ce cas-là, vous disposez de huit processeurs, 32 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage. Comptez 4 euros de moins avec Windows Hybrid Benefit. Dans tous les cas, ces offres prévoient un renouvellement automatique au bout d'un an.