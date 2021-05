PS5 : de nouvelles versions de la manette DualSense en vente très bientôt ?

Alors même que la PS5 ne devrait pas revenir en stock avant 2022, on apprend aujourd'hui que Sony prévoirait de lancer très bientôt… de nouvelles DualSense. En effet, à l'instar de Microsoft, à défaut de pouvoir proposer suffisamment de consoles, Sony pourrait proposer de nouveaux coloris pour la manette de la PS5.

Selon Eurogamer, ce sont deux nouveaux modèles de DualSense qui pourraient être lancés « très bientôt ». Ainsi, plutôt que les traditionnels coloris blanc et noir de la DualSense, on devrait pouvoir retrouver bientôt en boutiques un modèle rouge et noir, et un troisième modèle gris.