Among Us : le développeur évoque le futur du jeu et l'annulation de sa suite

Cela ne vous aura probablement pas échappé, surtout si vous traînez un peu sur Twitch, mais un certain Among Us a détrôné Fall Guys en termes de popularité et de nombre de joueurs en ce mois de septembre. Face à ce succès explosif et surprise de son titre datant pourtant de 2018, le studio Innersloth a décidé de concrètement revoir ses plans.

Dans un billet, l'équipe a annoncé vouloir supporter au mieux son jeu, où de quatre à 10 joueurs évoluent dans un vaisseau spatial à la recherche du ou des traîtres parmi eux. Pour cela, les développeurs ont tout d'abord décidé de tout simplement annuler Among Us 2, pourtant annoncé précédemment.