Star Citizen Alpha reçoit une mise à jour majeure : High Impact

Dans un premier temps, les planètes mais aussi les lunes du système Stanton bénéficient d'un relooking via le nouvel outil de peinture pour les astres. Les textures du sol sont maintenant plus réalistes, tout comme les différentes surfaces. Autre modification majeure, les stations spatiales ne sont plus des zones sécurisées pour le vaisseau du joueur. Des pirates peuvent désormais les attaquer avant que les forces de sécurité locales ne ripostent.