Flight Simulator, un nouveau patch plein de promesses

Enfin, la boutique intégrée au jeu (appelée MarketPlace) a été mise à jour pour donner accès à neuf aéroports inédits et à l'avion Kitfox STi. Asobo précise aussi poursuivre son travail sur les vidéos Feature Discovery Series et Partnership Series malgré quelques soucis rencontrés récemment. Plus de précisions sont attendues dans le prochain article qui sera publié sur le site officiel de Flight Simulator le 17 septembre.