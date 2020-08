De nouveaux pilotes prennent l'avion : AMD et NVIDIA au chevet de Flight Simulator

Chez AMD, les Radeon Software Adrenalin passent ainsi en version 20.8.2 et corrigent quelques bugs notamment liés aux processeurs mobiles Ryzen 3000 ou à la gestion du Radeon Overlay. Plus important, ces nouveaux pilotes sont surtout l'occasion de mieux prendre en charge Microsoft Flight Simulator, mais aussi Mortal Shell et la bêta ouverte de Marvel’s Avengers ainsi que A Total War Saga: Troy pour lequel AMD évoque des performances en progrès d'environ 12%.

Chez NVIDIA, les pilotes GeForce passent en version 452.06. Il est ici question d'intégrer de nouveaux écrans G-Sync Compatible : huit références font ainsi leur entrée. Reste que la prise en charge de jeux récents constitue la principale nouveauté : il est là aussi question d'A Total War Saga: Troy, mais aussi de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et de la bêta de World of Warcraft: Shadowlands… en plus, bien sûr, de Microsoft Flight Simulator.