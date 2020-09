PS5 : un nouvel événement dédié aux jeux aura lieu le 16 septembre

Depuis la « conférence » de juin dernier et un State of Play assez anecdotique en août, Sony n'a presque rien dit au sujet de sa PS5. Alors que Microsoft a levé le voile sur la date de sortie et le prix de ses Xbox Series X | S, la firme nippone joue la carte de la discrétion. Fort heureusement, ce silence s'apprête à être brisé !