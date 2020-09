PS5 : les précommandes seront lancées le 10 septembre... pour la version en or massif

Annoncée en juillet dernier, cette PS5 conçue par la société Truly Exquisite lancera ses précommandes ce jeudi 10 septembre 2020. Pour faire l'acquisition de la console, il va tout de même falloir débourser entre 7 999 £ et 8 299 £ selon le modèle sélectionné. La manette, elle, coûtera 649 £ et le casque audio associé, 399 £.