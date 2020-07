La bêta fermée de Flight Simulator calée au 30 juillet

Dans le dernier bulletin d'informations, ils dévoilent un jalon important pour Flight Simulator : la bêta fermée débutera le 30 juillet prochain. Bien sûr, si vous êtes déjà sur l'alpha du jeu, la bascule se fera automatiquement. Pour les autres, il faut être membre Xbox Insider et espérer être tiré au sort.

En plus de cette information importante, les développeurs détaillent tout un tas de corrections qui parleront surtout aux alpha testeurs. Ils donnent également rendez-vous le 16 juillet prochain pour un nouveau bulletin d'informations et en profitent, comme toujours, pour publier quelques nouvelles - et bien jolies - captures d'écran.