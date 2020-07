Enfin des nouvelles de Squadron 42, le mode solo de Star Citizen ?

Squadron 42 a parfois été présenté comme le digne héritier des premiers jeux de Chris Roberts, la saga Wing Commander. L'ensemble devrait être largement scénarisé, avec des acteurs de renom, et il ne s'agira que d'une aventure en solitaire au contraire de Star Citizen qui, lui, reste un immense univers à parcourir avec de nombreux autres joueurs.

Problème, alors que le studio fait régulièrement le point sur Star Citizen, diffusant de nouvelles versions bêta, la question de Squadron 42 n'est que rarement soulevée. De nombreux souscripteurs qui n'ont accepté de verser leur obole que pour jouer à Squadron 42 ont fini par se mettre en colère, les dernières informations remontaient à mars 2020.

La grogne a pris suffisamment d'ampleur pour que Cloud Imperium Games se décide à publier un communiqué pour clarifier sa position. Le studio se confond en excuses et précise qu'une nouvelle feuille de route a été dessinée au cours des quatre derniers mois, qu'elle permettra de mieux communiquer, mais que, non, elle ne peut pas encore être publiée.

Vous ne rêvez pas, l'absence presque totale de communication autour de Squadron 42 abouti à une simple « déclaration d'intentions ». Il n'y a rien de concret dans le message adressé à la communauté. Que dire d'autre si ce n'est que le projet Squadron 42 semble décidément mal embarqué, bien plus que Star Citizen lui-même. Et pourtant, on aimerait y croire !