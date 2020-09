Microsoft Flight Simulator dévoile son plan de vol pour les futurs développements

Reprenons donc plus en détail chacun des points clefs mentionnés ci-dessus. En ce qui concerne la série Around The World, le mois d’octobre sera bien rempli avec la publication de trois nouveaux épisodes. Ils viendront s’ajouter à ceux déjà sortis consacrés à l’Océanie, l’Asie, le Moyen-Orient et désormais l’Afrique, présentée dans la vidéo ci-dessous. Les futures destinations comprendront notamment les continents européen et américain.