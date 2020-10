Cyberpunk 2077 : un Night City Wire dédié aux véhicules est prévu le 15 octobre

C'est via un tweet que CD Projekt Red a annoncé le quatrième épisode de Night City Wire, jeudi 15 octobre à 18h00. Le studio nous invite ainsi à en apprendre plus sur l'apparence, les sons et les possibilités de customisation des véhicules qui parcourront les rues de Night City. À l'instar des épisodes précédents, une séquence de gameplay, des interviews ainsi que des annonces seront diffusées.