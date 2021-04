Summer Game Fest : la seconde édition annoncée pour le mois de juin

À cause du coronavirus, tous les grands salons gaming avaient été annulés en 2020. Les éditeurs et constructeurs avaient donc choisi de communiquer sur leurs principales nouveautés via des vidéos préenregistrées. Pour apporter un peu de cohérence à ces temps de parole, le producteur Geoff Keighley avait alors créé le Summer Game Fest , un événement visant à regrouper toutes ces présentations sous une seule et même bannière.