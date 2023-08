Mario et Zelda font exploser les revenus du géant Nintendo

Chez Big N, tout semble aller pour le mieux. En l'espace de quelques années, la Nintendo Switch est devenue la troisième console la plus vendue de tous les temps, le film d'animation Super Mario Bros. a fait des premiers pas concluants sur grand écran et The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom a réalisé un démarrage record avec plus de 10 millions d'unités écoulées en seulement trois jours. Depuis, les dernières aventures de Link ont séduit près de deux fois plus de joueurs et de joueuses à travers le monde avec pas moins de 18,5 millions d'unités vendues à la fin du mois de juin.