Nintendo veut mettre "plusieurs Switch dans chaque foyer" voire même "une dans les mains de chaque personne"

Les ventes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont atteint les 20,28 millions d'unités vendues, une performance remarquable, mais encore loin des 31,61 millions de son prédécesseur Breath of the Wild. Pikmin 4 et Super Mario RPG, respectivement sortis en juillet et en novembre, se sont chacun vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Mario Kart 8 Deluxe atteint désormais le chiffre impressionnant de 60,58 millions d'unités vendues, soit le jeu Switch le plus populaire de tous les temps.